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Bob Dylan Nobel ödülünü aldı

Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen müzisyen Bob Dylan'ın aylar süren tartışmalardan sonra ödülüne kavuştu.

02.04.2017 - 17:13
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

novel

ABD’li şarkıcı, besteci ve söz yazarı Bob Dylan, aylar süren tartışmaların ardından Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç’in başkenti Stockholm’de aldı.

NOBEL DİPLOMASI VE MADALYASINI ALDI

Avrupa turu kapsamında Stockholm’de dün ve bugün konser programları olan Dylan, Nobel Ödül Komitesi yetkilileri ile adı açıklanmayan yer ve zamanda bir araya gelerek Nobel diploması ve madalyasını teslim aldı.

TÖRENE KATILAMAMIŞTI

Sanatçının, 8 milyon kronluk (3,2 milyon lira) ödülünü alması için önkoşul olarak sunulan geleneksel dersi ise vermesi beklenmiyor. Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasının ardından yapılan törene katılmamıştı. Dylan yerine törende Amerikalı sanatçı Patti Smith konuşma yapmıştı.

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