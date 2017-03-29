Bob Dylan Nobel ödülünü kabul etti

Dylan, bu hafta sonu İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

BOB DYLAN NOBEL'İ ALACAK

BBC'ni haberine göre, Dylan'ın ödül için bir konuşma metni hazırlamadığı, bir ses kaydı ile teşekkür edeceği belirtildi.

MEDYA TÖRENDE YER ALMAYACAK

Akademi'den yapılan açıklamada, ödül töreninde hiçbir medya kuruluşu yer almayacak. Yalnızca Bob Dylan ve Akademi üyeleri katılacak.

13 Ekim'de ödüle hak kazandığının açıklanmasının ardından Dylan sessizliğe bürünmüş, törene gidip gitmeyeceği bir gizeme dönüşmüştü. 75 yaşındaki ünlü şarkıcı ekim ayının sonunda ortaya çıkıp, ödülün kendisine verilmesinin 'nutkunun tutulmasına neden olduğunu' söylemişti.