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Bodrum sıcaktan kavruldu, plajlar bile boşaldı

Bodrum'da 40 dereceye kadar ulaşan hava sıcakları, açık alanda çok daha fazla hissedilerek kavurdu.

29.06.2017 - 17:54
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Bodrum Belediye Meydanı, Denizciler Meydanı, Barış Meydanı ve ana caddelerde kimse kalmadı. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarında saat 14.00'te tüm şezlonglar boşaldı, yerli ve yabancı turistler gölgelere kaçıştı. Denize girenler ise güneşten kavrulmamak için elbiseleri ile denize girmeyi tercih etti.

"BODRUM BUGÜN KAVRULDU"

Bodrum limanında bağlı bulunan teknelerin sahipleri limana çıkıp hortumlarla başlarından aşağı su dökerek serinlemeye çalıştı. Bodrum limanında demirli bulunan 'Alegria' adlı teknenin kaptanı, evli ve üç çocuk babası Mehmet Altay, "Gerçek çöl sıcakları gelmeden Bodrum bugün kavruldu. Sıcakta bizde teknede beklerken, çareyi rıhtıma çıkıp hortumlarla suyun altına girip serinlemekte bulduk. Ama geçici serinlik bu. Zaman zaman Akdeniz'den gelen sıcaklık böyle ortalığı kavuruyor." dedi.

HAFTA SONUNA DOĞRU ETKİSİNİ 5 DERECE DAHA ARTTIRACAK

Bodrum'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru etkisini 4-5 derece daha arttıracağı belirtildi.

Bodrum sıcaktan kavruldu, plajlar bile boşaldı

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