Bodrum'da denizde 11 kaçak yakalandı

Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gece boyunca devriye görevi yaparken, sabaha karşı Akyarlar Mahallesi, Görecek Adası yakınlarındaki 5 metre uzunluğundaki 'Toprak-1' isimli motorlu teknede kaçaklar olduğunu farketti.

Durdurulan teknedeki Pakistan ve Afganistan uyruklu toplam 11 kaçak, kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların, buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

5 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle son bir hafta içinde Bodrum Sahil Güevinlik Bot Komutanlığı tarafından yapılan devriye görevi toplam 125 kaçak ve organizatör olduğu ileri sürülen 5 Türk vatandaşının yakalanıp, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.