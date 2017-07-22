Bodrum'da deprem korkusu: Geceyi dışarıda geçirdiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Bodrum ikinci geceyi sabaha kadar onlarca deprem ve iki kez 4.9- 5.0 şiddetindeki depremlerle geçirdi.

Bodrumlular geceyi arabalarının içinde ve sokaklarda yerli ve yabancı turistler ise otellerin havuz başlarında şezlongları yatak yaparak geçirdi. Bodrum sokakları gün ağarırken yatanlarla dolu olduğu görüldü.





BODRUMLULAR İKİNCİ GECEYİ DE SALLANARAK GEÇİRDİ

Şiddetli deprem sonrasında yaralı sayısı 400' e yaklaşırken ağır yaralı ve can kaybı olmaması yürekleri rahatlattı. Özellikle kırsal kesimdeki mahallelerde Muğla Valiliği'nin kurduğu kriz masasındaki görevlilerin hasar tespitine başladığı çalışmalar devam ederken Bodrumlular ve ilçede tatilde bulunan turistler ikinci geceyi sabaha kadar sallanarak geçirdi.





HAREMTAN TEPESİ AÇIK HAVA OTELİ GİBİ OLDU

İlçeye üç mil uzaklıkta olan tarihi Karaada manzaralı ve 250-300 yıllık tarihi değirmenlerin bulunduğu Haremtan Tepesi adeta açık hava oteline döndü. 8 değirmenden iki tanesi büyük hasar görürken değirmenlerin etrafında yatan aileler dikkat çekti,. Bazı genç çiftler ise birbirlerine sarılarak Bodrum'u tepeden izleyip güne romantik başlamanın tadını çıkardı.





HADİSE DE PLAJDA UYUDU

Bodrum'da tatil yapan ünlüler de sosyal medyadan deprem sırasındaki korku dolu anlarını anlattı.

Ünlü şarkıcı Hadise, deprem sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Fena korktuk, inşallah ölü yoktur, korkunç bir geceydi" dedi. Hadise bu mesajla birlikte ablasının Bodrum'daki plajında uyuduğu bir fotoğrafını paylaştı.





BODER "SORUN YOK" DİYOR

BODER (Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği) Genel sekreteri Orhan Kavala yaptığı açıklamada " 21 Temmuz gecesi Ege denizinde, Kos açıklarında meydana gelen ve Bodrum'u da etkileyen deprem sonrası, üye otelcilerimiz, yerel yöneticilerimiz ve kamu görevlilerimiz ile gün içerisinde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Bodrum yarımadasının genelinde, depremin, konaklama sektörü ile bağlantılı tesislerde herhangi bir yıkıcı etkisi olmamış, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bodrum işletmecileri ve otelcileri, misafirlerini rahat ettirmek ve depremin sebep olduğu panik havasını bertaraf etmek için büyük çaba harcamaktadırlar.



"TSUNAMİ HABERLERİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"

Özellikle basında yer alan Gümbet bölgesinde Tsunami haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Denize sıfır tesislerde gelgit sebebi ile yaşanan su seviyesindeki yükselmenin neden olduğu zararların küçük boyutlarda olduğu bilgisi verilmiştir. Deprem sonrası kısa süreli yaşanan arızalar dışında, an itibari ile Bodrum genelinde su ve elektrik hizmeti başta olmak üzere hiçbir hizmetin aksamadan tesislerimize verilmektedir. Bodrum Belediye Başkanı ile Deprem uzmanları arasında yapılan görüşmelerde, yaşanan depremden daha üst seviyede bir deprem beklenmediği, artçı depremlerin birkaç gün daha devam edeceği ama herhangi bir tehlike arz etmeyeceği söylenmiştir. Bütün misafirler gönül rahatlığı ile tatil için Bodrum'u tercih edebilirler" dedi.







