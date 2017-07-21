Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Gökova Körfezi'nde bugün saat 01.31'de meydana gelen, AFAD'ın 6.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından tatilciler ve vatandaşlar kaldıkları ev, otel ve pansiyonlardan panikle dışarı çıktı. Bazı tatilcilerin bavullarını alıp araçlarına binerek Bodrum'dan ayrıldıkları görüldü.

BALKON VE PENCELERDEN ATLAYAN ÇOK KİŞİ YARALANDI

Panikle balkondan atlayan, dışarı çıkmaya çalışırken yaralanan vatandaşlar ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastanenin bahçesi yaralılarla dolarken, acil servisin tavanındaki kaplama malzemelerinin bir bölümü çöktü. Acil servis boşaltılırken, doktorlar yaralılara bahçede müdahale etti.

Ege Denizi'nde deprem VİDEO

BAŞKAN KOCIADON: BU YAŞIMA KADAR BÖYLE DEPREM YAŞAMADIM

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yaptığı açıklamada, çeşitli noktalardaki trafolarda meydana gelen patlamalar nedeniyle ufak yangınlar çıktığını ve ilçenin bazı mahallelerinde elektrik verilemediğini söyledi. Başkan Kocadon, "Halkımızda panik var. Can kaybımız yok. Küçük yangınlar ve yol göçmeleri var. Ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Çok farklı bir deprem yaşandı. Bu yaşıma kadar Bodrum'da böyle bir deprem yaşamadım. Evlerin içlerinde hasarlar var. Devrilen elektrik direklerimiz var. Yerli ve yabancı turistler ile birlikte nüfusumuz 1 milyonu aşkın durumda. Nüfus 1 milyon 200 bini bulmuştur" dedi.

MİNARE YIKILDI, DENİZ ÇEKİLDİ

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir camiinin minaresinin yıkıldığı öğrenildi. Deprem sonrası denizin bir miktar çekildiği de belirtildi. Bodrum'da herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Muğla'da deprem anı kamerada VİDEO

VALİ CİVELEK: DEPREM BİR TRAVMADIR, KORKUDUR, PANİKDİR

Depremle ilgili açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Depremin Gökova Körfezi'nde Datça ve Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası arasında olduğunu iletildi. Bu kadar büyük bir depremin ardından can kaybımız yok. Bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bodrum Devlet Hastanesi aciline gelen vatandaşlara, kendi istekleri doğrultusunda acil hizmetleri hastanenin bahçesinde verilmektedir. Bunlar deprem anındaki korku ve panik nedeniyle küçük çaplı yaralanmalar. Muğla'da kriz masası da oluşturuldu. Tüm birimler irtibat halinde. Bize ulaşmayan bir olumsuzluğun olup olmadığı da araştırılıyor. AFAD ekipleriyle de yoğun bir işbirliği içindeyiz. Deprem bir travmadır, korkudur, paniktir. Böyle bir deprem sonrası vatandaşlarımız sokaktalar. Sokakta olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Ancak endişe edilecek bir şey yok" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN: ŞU ANDA HERHANGİ BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de şunları söyledi:

"Bütün itfaiye ekiplerimiz, MUSKİ, su kanalizasyon ekiplerimiz ve fen işleri ekiplerimiz hazır vaziyette ve müdahale ediyorlar. Depreme bağlı hatlarda kopukluk olması ve bunun getirdiği ot ve trafo yangınları olduğu bilgisi var. Ekiplerimiz ona müdahale etti ve gerekli sonucu aldık. Bodrum tabii ki en fazla hissedilen yer ama Datça'da, Fethiye'de, Seydikemer'de, Marmaris'te, Menteşe'de her yerde deprem hissedildi. Ama hiçbir ilçede bizi üzen bir sonuç ve bilgi yok. Şu anda bütün araç, gereç ve ekipmanımızla herkes acil olarak görevde. Şu anda herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Bu olaydan böyle sıyrılmamız hepimiz için sevindirici" dedi.