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Bodrum'da fuhuş yapan 4 Kırgız yakalandı

Ünlü tatil mekanında fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 Kırgız kadın, polis tarafından yakalandı.

12.10.2017 - 16:32
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Muğla Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir takibe alınan Kırgızistan uyruklu 4 kadın, dün (çarşamba) Gümbet Mahallesi'ndeki bir apart otele yapılan baskınla gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

'Fuhuş', 'fuhuşa yer temin etmek' suçlarından gözaltına alınan T.K., M.K., Z.Z. ve D.B., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Büro Amirliği tarafından tamamlanan işlemlerin ardından 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.

Bodrum'da fuhuş yapan 4 Kırgız yakalandı

Bodrum'da fuhuş yapan 4 Kırgız yakalandı

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