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Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da güneşin battığı sırada ortaya çıkan görsel güzellik, yerli ve yabancı turistleri hayran bıraktı.

13.10.2017 - 09:33
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Türkiye'nin batıdaki en son noktalarından olan Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Topan Ada ve Kiremit Adası üzerinden batan güneşin deniz üzerinde yarattığı kızıllığın ortaya koyduğu manzara, başta amatör balıkçılar olmak üzere sahillere akın edenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Ege Denizi üzerinde, 18.30-19.30 saatleri arasında, güneş batarken ortaya çıkan manzarayı görenler, cep telefonları ya da profesyonel fotoğraf makineleriyle o anı ölümsüzleştirdi.

"HER AKŞAM BÜYÜK KEYİFLE İZLİYORUZ"

Sonbahar aylarında güneşin ve doğanın inanılmaz güzellikler barındırdığını belirten emekli bankacı 44 yaşındaki Mübeccel Yalçın, "Bu güzelliği hemen her akşam büyük bir keyifle izliyoruz" dedi.

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Bodrum'da gün batımı güzelliği

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