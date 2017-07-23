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Bodrum'da plajlar dolu

21 Temmuz gecesi depremin salladığı Bodrum'da turistler sahilleri doldurdu.

23.07.2017 - 17:38
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Bodrum'da iki gün önce meydana gelen Richter Ölçeği'ne 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından hafif artçı sarsıntılar sürse de yerli ve yabancı turistler tatil ve eğlencenin tadını çıkartmaya devam ediyor.

Bodrum'da plajlar dolu

SÖYLETİLER BOŞA ÇIKTI

Bodrum şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmazken, bu görüntü, "Deprem oldu Bodrum boşaldı" söylentilerini boşa çıkardı.

Bodrum'da plajlar dolu

"TURİSTLER RAHAT"

Deniz suyu sıcaklığının 22, hava sıcaklığının güneşte 39 dereceye ulaştığı Bodrum'da yerli ve yabancı turistler güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bodrum'daki yerli ve yabancı turistler günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıkarken, plajlardaki turistler de denize girdi su sporları yaptı ve güneşlendi. Bodrum'daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtildi. Restoran çalışanı Onur Kaya, "Depremin hemen ardından kısa bir korku ve endişe yaşanması son derece olağan ancak hiçbir turistik tesiste bırakın hasarı çatlak bile yok. Bunu gören yerli ve yabancı turistler, gönül rahatlığı ile tatillerini sürdürüyorlar" dedi.

Bodrum'da plajlar dolu

"KALDIĞIMIZ YERDEN TATİLE DEVAM EDİYORUZ"

Manisa'dan 3 aylığına kamp yapmak için oğlu ile birlikte Bodrum'a gelen Dilara Korkmaz (48) "Kampçıyız. Kötü bir olay yaşadık ama gitmedik, hala buradayız. Manisa'dan geldik, düşünmedik bile dönmeyi yani sonuçta bu olacaksa burada da bir başka yerde de olur. Eylül'e kadar buradayız. İnşallah daha kötüsünü yaşamayız, en kötüsü bu olur. Sıkıntı yok, sosyal ağlardan ben iç açıcı paylaşım yaptım. 'Hayat devam ediyor' diyerek, fotoğraflar paylaştım. Buyursunlar gelsinler her şey çok güzel. Kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Bodrum'da plajlar dolu

Bodrum'da sadece plajlar değil çarşı da alışveriş yapanlarla doldu. Tatilciler gün boyu sahildeki kafeterya ve restoranlarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Bodrum'da plajlar dolu

Bodrum'da plajlar dolu

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