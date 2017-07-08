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Bodrum'da sahiller doldu

Bodrum'da hafta başında mevsim normallerine gelen hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren etkisini arttırmaya başladı.

08.07.2017 - 15:04
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İlçede şehir merkezindeki Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler oturup güneşlenecek yer bulmakta zorluk çekti, denize girenler ise saatlerce sudan çıkmadı, deniz ortasında müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

Bodrum'da sahiller doldu

PLAJLAR DOLDU

Sıcaktan bunalan sokak köpekleri de soluğu Gümbet Plajı'nda aldı. Deniz kenarına gelen köpekleri turistler serinletmeye çalıştı.

Bodrum'da sahiller doldu

"HAVA GERÇEKTEN ÇOK SICAK"

Kimya teknisyeni Belçikalı 32 yaşındaki Rickey Halen, 'Sakin' adlı köpeğin üzerine su dökerek serinletti. Halen, "Hava gerçekten çok sıcak, bir yudum suya ihtiyaçları var. Önce denizde serinlettik, ardından onlara kap içinde su verdik. Burada tatil çok güzel" dedi.

Bodrum'da sahiller doldu

Bodrum'da sahiller doldu

Bodrum'da sahiller doldu

Bodrum'da sahiller doldu

Bodrum'da sahiller doldu

Bodrum'da sahiller doldu

Bodrum'da sahiller doldu

Bodrum'da sahiller doldu

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