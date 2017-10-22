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Bodrum'da sarı yaz keyfi

Bodrum'da ekim ayının sonunda sıcak ve güneşli hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu.

22.10.2017 - 09:39
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Bazı Japon ve Güney Koreli yapım şirketleri, plajlarda çekim yaparak, 'sarı yaz'ın keyfini yaşadı. Ekimde Bodrumlular'ın 'sarı yaz' dediği bir dönem yaşanıyor. Bodrum'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye kadar yükseldi.

Bodrum'da sarı yaz keyfi

PLAJ TURİSTLERLE DOLDU TAŞTI

Şehir merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası plajı yerli ve yabancı turistlerde doldu.

Turistler güneşlendi, denize girdi. Son bir hafta içerisinde Malezya, Güney Kore, Çin ve Japonya'dan gelen medya temsilcileri Bodrum sahillerinde, Antik Tiyatro ve Myndos kapısı ile plajlarda turistik ilçenin tanıtımı için çekim yaptı.

Bodrum'da sarı yaz keyfi

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞMUR YAĞACAK

Güney Kore'nin Seul kentinden gelen bir televizyonun yayın yönetmeni Shun Kimoon, "Pamukkele ve Efes'ten sonra Bodrum'un tarihi yerlerini çekmeye geldik. Ancak hava o kadar güzel ki yayın programımıza mavi yolculuk ve Bodrum'un plajlarını da dahil ettik. Çekimler bitince birkaç gün tatil yapmayı düşünüyoruz" dedi. Bodrum'da salı gününden itibaren 3-4 gün sürecek sağanak yağış bekleniyor.

Bodrum'da sarı yaz keyfi


Bodrum'da sarı yaz keyfi

Bodrum'da sarı yaz keyfi

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