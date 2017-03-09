Bodrum’u sel vurdu

Bodrum’da fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak dereye döndü.

BİRÇOK EVİ VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Bodrum merkez başta olmak üzere Gümbet, Yalıkavak, Bitez ve Ortakent mahalleleri su taşkınları yaşandı. Özellikle Turgutreis mahallesinde birçok evi ve işyerini su ile doldu. Çevrede bulunan esnaflar ise kum torbaları ile dükkanlarını basan yağmur sularını engellemeye çalıştı.

SÜRÜKLENEN ARAÇLAR İŞ MAKİNELERİYLE ÇIKARILDI

İtfaiye ve Muski ekipleri su basan evlerin pompa yardımı ile sularını boşalttı. İş makinelere su basan yollarda çalışma başlattı. Bazı araçlar ise suya kapılarak sürüklendi. Sürüklenen araçları iş makineleri ile çıkarıldı.

BELEDİYE VATANDAŞLARI UYARDI

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 24 saate 70 kg yağış düştüğü öğrenildi. Sağanak yağışın aralıklara bir süre daha devam edeceği bildirildi. Belediye şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşları uyardı.