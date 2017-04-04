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Boğanın boynuzu boğazını deldi

İspanya'daki boğa güreşi sırasında boğa, 23 yaşındaki matador Daniel Garcia Navarrete'nin boğazını boynuz darbesiyle delik deşik etti.

04.04.2017 - 13:14
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İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan boğa güreşi sırasında boğanın boynuzları ile vurduğu 23 yaşında matador Daniel Garcia Navarrete hastanaye kaldırıldı.

Boğanın boynuzu boğazını deldi

MATADORUN DURUMU AĞIR

Matadorun, ikisi boynuna ikisi de çenesine toplam dört boynuz darbesi aldığı ortaya çıktı. Hastanede tedavi altına alınan matadorun durmunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Boğanın boynuzu boğazını deldi

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ZARAR GÖRDÜ

Yaralardan bir tanesinin 20 santim derinlikte olduğu belirtilirken 15 santimlik bir yaradan matadorun ağzının üst tarafı ve dilinin altında yırtık olduğu tespit edildi. Boynuz darbeleri ayrıca matadorun köprücük kemiğine ciddi zarar verdiği ve belirtildi.

Boğanın boynuzu boğazını deldi

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