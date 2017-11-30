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Boğaziçi Üniversitesi’ni yasa boğan ölüm

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Yrd. Doç. Emre Aksan(78) evinde ölü bulundu.

İHA | 30.11.2017 - 13:26..
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Beşiktaş, Etiler Mahallesi, Düzgören Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde bulunan apartmana gelen temizlik görevlisi içeri girdiğinde Emre Aksan’ı banyoda hareketsiz bir halde yerde yattığını gördü.

DARP YA DA ŞİDDET İZİNE RASTLANMADI

Aksan’dan bir tepki alamayan temizlik görevlisi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Emre Aksan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekipler olay yerine gelerek yaptıkları incelemelerde Aksan’ın vücudunda herhangi bir darp ya da şiddet izine rastlamadı. Belediye tabibinin yaptığı kontroller sonucunda Aksan’ın ölümünde bir şüpheye rastlanmadığı öğrenildi.

BANYODA OTURUR VAZİYETTE BULUNDU

Emre Aksan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğunu belirten site çalışanı, “Evinde çalışan temizlik çalışanı kapıyı açtığında banyoda oturur bir vaziyette buluyor. Ardından ekiplere haber verildi. Muhtemelen kalp krizi geçirdiğini düşünüyoruz. Yalnız yaşıyordu. İki çocuğu vardı, biri Amerika’da yaşıyordu. Ailesine haber verildi. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde çalışıyordu’’ ifadelerini kullandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak Emre Aksan’ın oturduğu siteye gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Aksan’ın cenazesinin apartmandan çıktığı esnada yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Emre Aksan’ın cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla Zincirlikuyu’da bulunan Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğün Gasilhanesine götürüldü.

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