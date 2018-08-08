Boğmaca nedir

Boğmaca, bulaşıcı bir enfeksiyondur. Bebeklerde çoğu zaman ölüme veya doğru tedavi edilmezse sakatlıklara bile neden olabilir.

BULAŞICI VE TEHLİKELİ BİR HASTLIK

Hastalık 3 evrede gelişir: Üst solunum yolu enfeksiyonu, şiddetli öksürük nöbetleri ve iyileşme dönemi görülür.

Bu hastalık öksürüğün yaydığı damlacıklar yoluyla başkalarına yayılır. Boğmaca; 3 hafta içinde başkalarına bulaşır.

AĞIR HASTALAR HASTANEYE YATIRILMALI

6 aydan küçük bebekler hastanede tedavi edilir. Enfeksiyonun ilk 3 haftasında yetişkin kişiler evde antibiyotikler ile tedavi edilir. Ağır hastaların ise hastaneye yatırılması gerekir.