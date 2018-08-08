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Boğmaca nedir

Boğmaca; Bordetella pertussis bakterisinin neden olduğu öksürük nöbetleridir ve bulaşıcıdır. Bebeklerde ölüme de neden olabilir.

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  2. Sağlık

Boğmaca, bulaşıcı bir enfeksiyondur. Bebeklerde çoğu zaman ölüme veya doğru tedavi edilmezse sakatlıklara bile neden olabilir.

BULAŞICI VE TEHLİKELİ BİR HASTLIK

Hastalık 3 evrede gelişir: Üst solunum yolu enfeksiyonu,  şiddetli öksürük nöbetleri ve iyileşme dönemi görülür.

Bu hastalık öksürüğün yaydığı damlacıklar yoluyla başkalarına yayılır. Boğmaca; 3 hafta içinde başkalarına bulaşır.

Boğmaca nedir

AĞIR HASTALAR HASTANEYE YATIRILMALI

6 aydan küçük bebekler hastanede tedavi edilir. Enfeksiyonun ilk 3 haftasında yetişkin kişiler evde antibiyotikler ile tedavi edilir. Ağır hastaların ise hastaneye yatırılması gerekir.

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