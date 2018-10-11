Boğulmaktan 28 saat yüzerek kurtulan mülteci

İzmir'in Karaburun ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 8'e çıkarken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Tam 28 saat üzerindeki can yeleği sayesinde yüzerek karaya çıkıp kurtulan Iraklı uyruklu kadın ise emniyetteki ifadesinin ardından Karaburun Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının yüzünün soyulmuş olması dikkat çekti.

Dramın ortaya çıkmasına neden olan Iraklı kadının 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali olduğu belirlendi.

"35 KİŞİYDİK, KAYBOLDULAR"

Dün saat 23.54’te üzerinde can yeleğiyle ve bütün kıyafetleri ıslak olarak bulunan Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali, ifadesinde 8 Ekim tarihinde saat 20.00 sularında bir tekne ile denize açıldıklarını, tekne içerisinde yaklaşık 35 kişi olduklarını, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını söyledi.

Diğer şahısların ise kaybolduğu bilgisini verdi.

Ali, Karaburun İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ANNEDEN, EN ACI TEŞHİS

Öte yandan Karaburun açıklarında, bulundukları teknenin batmasıyla ölen 8 kaçak göçmenin cesedi, ön otopsi için Karaburun Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Cumhuriyet savcının hazır bulunduğu ön otopsi sırasında yürek burkan anlar yaşandı.

Kaçaklardan, şu ana kadar sağ kurtulan tek kişi olan Iraklı 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali, ölenleri teşhis etmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılıp morga getirildi.

5 ÇOCUĞU KAYIP

Morg girişinde tabutları gören ve olayda da 5 çocuğu halen kayıp olan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu.

Bu anlarda yaşadığı acıdan ve 28 saat suda kalmanın verdiği bitkinlikten ayakta durmakta güçlek çeken anneye kadın polis yardımcı oldu.

Cesetleri bulunan 8 kişiden 2'sinin 9 ve 12 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi.

DENİZDE VERDİĞİ YAŞAM SAVAŞINI ANLATTI

Irak'tan başlayıp ölümle biten yolculuklarını anlatan Mıhabat İsmael Ali, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim tarihinde Irak'tan önce İstanbul'a geldiklerini, ardından da Yunan adasına geçebilmek için Foça'ya geldiklerini anlattı.

Tekneyle 8 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Foça'dan denize açıldıklarını, içinde 30-35 kişinin bulunduğunu belirtti.

Teknenin aşırı yükten ve dalgaların etkisiyle saat 21.00 sıralarında battığını söyleyen Mıhabat İsmael Ali'nin, "Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde ise yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı, ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım. Sonra kıyıya çıkınca da insanlar beni gördü ve hastaneye kaldırıldım." dediği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada alabora olan teknede olduğu değerlendirilen kayıp diğer düzensiz göçmenleri arama çalışmaları sürüyor. Güvenlik güçlerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalarda 1 Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri denizde, jandarma ve emniyet birimleri ise karada arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Arama çalışmalarına destek için gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar da deniz dibini tarıyor.

Öte yandan kazadan kurtulan Iraklı kadının verdiği bilgiler doğrultusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan organizatörlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatıldı.