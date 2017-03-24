Üsküdar’da misafirlerine mangal yapmak isteyen Aysel Karahan, bahçede bulduğu poşetteki bitkiyi kekik sanıp etlerin üzerine serpti.

KEKİK SANDI, BONZAİ ÇIKTI

Yedikleri etten zehirlenerek hastanelik olan 10 kişiden Bayram Akdana (55) hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kekik zannedilerek ete katılan maddenin bonzai olduğu öne sürüldü.

Bonzaili mangal ölümünün perde arkası VİDEO

MANGALI YAPAN KİŞİ OLAYI ANLATTI

Milliyet'in haberine göre; mangalı yapan ev sahibi Cuma Karahan yaşanan olayı şöyle anlattı: “Eşim Aysel, olaydan 2 hafta önce bahçede tahta parçaları ararken muşambaların altında bulduğu buzdolabı poşetinin içinde 1 çay bardağı kadar kekik sandığı maddeyi alıp eve geldi. ‘Komşular unutmuş, kekik. Parayla niye alalım’ dedi. Bulduktan 2 hafta sonra ise Ankara’dan gelen misafirlerimize mangal yaparken, eşim baharat zannettiği bu maddeyle tavuk etlerini harmanlamış. Mangalı o gün 10 kişi yedik. Yedikten sonra da hepimizde baş dönmesi, halsizlik ve kusma oldu. Daha sonra ise hepimiz farklı hastenelerde tedavi altına alındık. 2-3 gün tedavi altında kaldık. Doktorlar bize kullanılan baharatın içinde bonzai olduğunu söyledi. Nasıl olur böyle bir şey, diye açıkçası başta anlamadık. Sonra ise eşimin bahçede bulduğu ve kekik zannettiği madde aklımıza geldi. Bonzai olduğunu nereden bilelim? Bildiğiniz kekiğin aynısıydı.”

OĞLU DA KONUŞTU

Bu açıklamaların ardından olayda hayatını kaybeden Bayram Akdana'nın oğlu Serdar Akdana Show Haber'e konuştu. Babasının acısını yaşayan genç adam, kekik iddiasını yalanladı ve o evde bonzainin bulunduğunu söyledi.

"O EVDE BONZAİ VARDI"

Akdana'nın oğlu, "Kekik dediğiniz 5 liradır poşeti. Hangi mantığa alırsınız da evinize götürürsünüz de kavanozunuza koyarsınız... Benim iddiam bu, evet bonzai. O ev hudutları içerisinde vardı. Kekikten kaç kişi ölmüş yani. Bu bonzai. Babamın ölüm raporunda da resmi olarak K2 sentetik uyuşturucu var. Bir suçlu varsa cezasını alsın ki ibret olsun. Kimse evin içerisine dahi sokmasın bu laneti." şeklinde konuştu.