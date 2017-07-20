Boris Johnson Japonya'da

Japonya'ya giden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, sadece siyasi temaslar için değil, aynı zamanda ticari ilişkilerin gelişmesi için de Japonya'ya gitti.

ROBOTLARI İNCELEDİ

Johnson, Tokyo'da Waseda Üniversitesi'ne de uğramayı ihmal etmedi. Burada insana benzeyen Wabian2 isimli robotları inceledi.

İNSANSI ROBOTLAR ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK

Yetkililer; Wabian2 isimli robotların doğal afetlerde ve sağlık kuruluşlarında kullanılabileceğini açıkladılar.

JOHNSON YENİ ZELANDA VE AVUSTRALYA'YA GEÇECEK

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Japonya'dan sonra Yeni Zelanda ve Avustralya'ya giderek buralarda siyasi temaslarda bulunacak.