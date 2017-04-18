Borsa günü yaklaşık 27 ayın zirvesinde tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 719,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

27 AYIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi ise yüzde 0,85 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 90.397,15 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, değerlenen TL'den bulduğu destekle yükselişe geçti. Kapanışa doğru Akbank hisselerindeki yüzde 10'luk artıştan bulduğu destekle yükselişe geçen BIST 100 endeksi 91.982,28 puanı gördü.