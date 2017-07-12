1 Güneşin zararlı ışınlarından koruyan 5 besin Diyetisyen Emre Uzun, güneşin dost gücünden yararlanmak için tüketilmesi gereken besinleri anlattı.

2 Borsa İstanbul Endeksi'nden tarihi zirve Borsa İstanbul Endeksi 104 bin puanı sınırını da geçerek 104 bin 143 puan ile yeni tarihi rekorunu kırdı.

3 Üniversite tercihleri 18 Temmuz'da alınacak ÖSYM, 2017-ÖSYS tercih işlemlerinin 18 Temmuz'da başlayacağını ve 26 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.

4 Gayrimenkul gelir vergisinde son gün 31 Temmuz 1 Temmuz'da başlayan vergi döneminin bitmesine 19 gün kaldı.

5 ABD'de yapay gölet inşa edildi ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Alan Hall adındaki bir adam, arkadaşları ve ailesinin de yardımıyla organik bir gölet inşa etti.

6 Trafiğe kayıtlı araç sayısında artış Trafiğe kayıtlı araç sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,48 artarak 21 milyon 556 bin 827'ye yükseldi.