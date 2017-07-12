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Borsa İstanbul Endeksi'nden tarihi zirve

Borsa İstanbul Endeksi 104 bin puanı sınırını da geçerek 104 bin 143 puan ile yeni rekorunu kırdı.

12.07.2017 - 10:54
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