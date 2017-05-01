Bosna Hersek'te 1 Mayıs, Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana resmi tatil olduğu için, halk protesto gösterileri ve mitingler yerine doğa gezilerine çıkıyor, mangal keyfi yapıyor.

PİKNİK ALANLAR 1 MAYIS İÇİN DOLDU

Tatillerini hafta sonuyla birleştiren Bosnalılar, tatil bölgelerine dağıldı, cadde ve sokaklar boş kaldı, piknik alanları doldu taştı.

DÜNYADAN HERKES BU ETKİNLİĞE KATILIYOR

Almanya'nın Oberhausen şehrindeki bir kültür-sanat derneği, Gorazde'de 1 Mayıs için düzenlenen etkinliğe katıldı.

ÇADIRLAR KURULDU

Piknik yapılacak alana çadırların kurulduğu ve barbekü için gerekli olan tüm malzemelerin yerleştirildiği belirtildi.