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Bosna Hersek'te 1 Mayıs

1 Mayıs'ta dünyanın pek çok yeri eylem ve mitinglere sahne olurken, Balkan ülkeleri bu günü doğa gezisi ve mangalla kutluyor.

01.05.2017 - 13:18
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Bosna Hersek'te 1 Mayıs, Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana resmi tatil olduğu için, halk protesto gösterileri ve mitingler yerine doğa gezilerine çıkıyor, mangal keyfi yapıyor.

PİKNİK ALANLAR 1 MAYIS İÇİN DOLDU

Tatillerini hafta sonuyla birleştiren Bosnalılar, tatil bölgelerine dağıldı, cadde ve sokaklar boş kaldı, piknik alanları doldu taştı.

Bosna Hersek'te 1 Mayıs

DÜNYADAN HERKES BU ETKİNLİĞE KATILIYOR

Almanya'nın Oberhausen şehrindeki bir kültür-sanat derneği, Gorazde'de 1 Mayıs için düzenlenen etkinliğe katıldı.

ÇADIRLAR KURULDU

Piknik yapılacak alana çadırların kurulduğu ve barbekü için gerekli olan tüm malzemelerin yerleştirildiği belirtildi.

Bosna Hersek'te 1 Mayıs

Bosna Hersek'te 1 Mayıs

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