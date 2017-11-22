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Bosna'da buruk sevinç

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezasına çarptırılan Radko Mladic'in kararının açıklanması Bosna'da büyük sevince neden oldu.

22.11.2017 - 14:35
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Bosna'da buruk sevinç

"Bosna Kasabı" lakabıyla bilinen ve binlerce Boşnak Müslüman'ın katili olan Radko Mladic'in karar duruşması gerçekleştirildi. Hollanda'da mahkeme önünde insan hakları örgütleri ve Boşnaklarca takip edilen dava Bosna'da da büyük bir ilgiyle takip edildi.

Bosna'da buruk sevinç - GALERİ

TELEVİZYONLARDAN CANLI YAYIN

Mahkemenin başlaması ile canlı yayına geçen televizyon kanalları "Bosna Kasabı"nın duruşmasını anbean canlı olarak yayınladı. Tüm Boşnaklar bu davayı büyük bir ilgi ile takip ederken, bazılarının için anlamı oldukça büyüktü.

Bosna'da buruk sevinç

ACI İLE KARAR DURUŞMASINI İZLEDİLER

Ailesini, yakınlarını ve sevdiklerini orada kaybedenler, hep birlikte kurulan televizyonlardan canlı yayını izlediler. Dava başladığında Mladic'İn duruşma salonuna gelmesini büyük bir öfke ile takip eden Boşnaklar, kararın okunmaya başladığı sırada göz yaşlarını tutamadılar. Bosna'da buruk sevinç

Suçlamalarda "soykırım" ifadesinin belirtildiği sırada göz yaşları sel olup aktı.

Bosna'da buruk sevinç

KARARIN AÇIKLANMASIYLA GELEN MUTLULUK

Mahkeme kararını büyük bir ilgi ile takip eden Boşnaklar, mahkeme kararı yaklaştıkça büyük bir heyecana kapıldılar. Mahkeme başkanının kararı okuması sırasında 11 suçlamadan 10'undan cezalandırılan Mladic'e müebbet hapis cezası verildi.

Bosna'da buruk sevinç

Kararın açıklanmasının ardından hüzünle ağlayan gözler, yerini mutluluktan akan yaşlara bıraktı. Bosna Kasabı'nın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması büyük bir mutluluk ile kutlandı.

"RAHAT UYU BOSNA ŞEHİDİ"

Bu karar her ne kadar giden binlerce Boşnağı geri getiremeyecek olsa da ailelerin yüreğini ferahlattı, adalet 22 yıl gecikse de yerini buldu.

Kararı kutlamak için herkes birbirine sarılıp mutluluk gözyaşı dökerken, ajanslara düşen bir fotoğraf yürek burktu. Boşnak bir kadının aile mezarlığını ziyaret edip dua etmesi ve gözyaşı dökmesi, günün karesi oldu.

Bosna'da buruk sevinç

Bosna'da buruk sevinç

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