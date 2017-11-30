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Bosna'da işkenceci Hırvat generali andılar

Mahkemede zehir içerek intihar eden eski Hırvat General Slobodan Praljak anısına Bosna Hersek'in Monstar kentinde toplanan Hırvatlar mumlar yakarak dua etti.

REUTERS | 30.11.2017 - 16:36..
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Bosna'da işkenceci Hırvat generali andılar

Anma etkinliğine katılanlar, mahkeme davasının temyiz duruşmasında 20 yıl hapis cezası onanan savaş suçlusu generalin dürüst olduğu için intihar ettiğini savundu.

Bosna'da işkenceci Hırvat generali andılar

Etkinlikte hazır bulunan Mostarlı Miro adlı bir Hırvat; "Yehuda genellikle dürüst olanları cezalandırır. Biz bugün, haklıların hüküm giydiğini gördük. Şüphelilerden birini kaybettik ve bu da siyasi nedenlerden ötürü oldu." dedi.

Bosna'da işkenceci Hırvat generali andılar

Boşnak Lider Bakir İzetbegovic ise savaş suçlusu Hırvatlara verilen hapis cezasını şu sözlerle değerlendirdi: "Bu duygusuz suç örgütünün mağdurlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Kurbanlar ve işlenen suçlar asla unutulmayacak. Bu kararla Bosna Hersek tarihinin karanlık bölümüne mühür vurularak savaş suçu işlendiği onaylanmış oldu."

İşkenceci general duruşmada zehir içti

HIRVATİSTAN BAŞBAKANI DA ANDI

Öte yandan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, savaş suçlusu eski Hırvat generalin ailesine şahsı ve hükümeti adına başsağlığı diledi.

Plenkovic, Praljak'ın duruşma salonunda yaptığının, yargılanan 6 kişiye yönelik ahlaki adaletsizliğin bir göstergesi olduğunu savundu.

Başbakan ayrıca Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Konseyi'nin verdiği kararın "asılsız olduğunu ve tarihi gerçeklere dayanmadığını" ileri sürdü.

Bosna'da işkenceci Hırvat generali andılar

Bosna'da işkenceci Hırvat generali andılar

Bosna'da işkenceci Hırvat generali andılar

İşkenceci general duruşmada zehir içerek öldü

Bosna'da işkenceci Hırvat generali andılar

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