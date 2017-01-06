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Bozdağ: 18 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Eylemi PKK'nın yaptığında tereddüt yok" dedi

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 12:19
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bekirbozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir'deki saldırıyla ilgili şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bozdağ, "Teröristlerin kimlikleri belirlendi ancak güvenlik gerekçesiyle açıklamıyoruz.  Eylemi PKK'nın yaptığında tereddüt yok" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE EŞ ZAMANLI MÜCADELE EDEN TEK ÜLKEDİR"

Bozdağ, "Bütün Türkiye'ye, 81 ilimize karşı yapılmış bir terör saldırısıdır" diyen Bozdağ, "Terör kardeşlik hukukumuzu yok edemeyecektir. Mücadele daha da etkinleştirilerek daha da kararlı bir şekilde devam ettirilecektir. Türkiye, yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülkedir." açıklamasında bulundu.

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