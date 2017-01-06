Bozdağ: Boşuna hesap kitap yapmasınlar

Terör örgütü PKK mensuplarının dünkü terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesinde tören düzenlendi.

Adliyenin protokol girişinde düzenlenen törende konuşan Bakan Bozdağ, ''Teröristlerin kimlikleri belirlendi ancak güvenlik gerekçesiyle açıklamıyoruz. Eylemi PKK'nın yaptığında tereddüt yok.'' dedi.

HEDEFTE TERÖR DAVALARINA BAKAN MAHKEMELER VARDI

Bir gazetecinin, "Teröristlerin amacı, terör davalarına bakan hakim ya da savcıların olması ihtimali var mı, çünkü terör davalarının görüldüğü duruşma salonuna doğru yöneldiler" şeklindeki sorusu üzerine Bekir Bozdağ bu bilginin doğru olduğunu teyit etti.

''BİRİLERİ 'BİZ KORKUTURUZ' DİYE HESAP YAPMASINLAR''

Bekir Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti:

Bizim değerlendirmemize göre, 'patlama olduktan sonra bir tanesi C Blok'a dönük bu silahlarla saldırı yaparken, öbürü de el bombalarıyla içeri girmeyi planlamışlar' şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyor.

ROKET VE TANKSAVARLARLA GELDİLER

Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi roketatarlarla C Blok'a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracaktı. Roketsavarın ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var.

Hakimlerimiz ve savcılarımız, yardımcı adliye personelimiz bundan sonra da görevlerine devam edecektir. Birilerinin 'biz korkuturuz, yıldırırız, sindiririz' diye bir hesabı varsa boşuna hesap kitap yapmasınlar. Karşılarında korkacak, yılacak, sinecek ve görevini yapmaktan vazgeçecek kimse yok."

ÖMER HALİSDEMİR GİBİ FETHİ SEKİN BÜYÜK PLANI ÖNLEMİŞTİR

Teröristlerin üzerinde çıktığı malzemeye baktığınızda büyük planı Fethi Sekin cesaretiyle önlemiştir. Hepimiz ona minnetarız. Fethi Sekin büyük bir kahramanlık yaptı. Esasında 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Ömer Halisdemir’in yaptığı bir karanlığı nasıl sonlandırdıysa, Fethi Sekin kardeşimizin yaptığı da aynı şekilde büyük bir faciayı önlemiştir.

