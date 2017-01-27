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Bozdağ’dan Yunanistan’a jet yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan’ın "bağımsız yargı kararını verdi" açıklamasına yanıt verdi.

27.01.2017 - 19:49
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan’ın "bağımsız yargı kararını verdi" açıklamasına yanıt vererek, "Yunanistan’ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir" dedi.

YUNANİSTAN NE DEMİŞTİ?

Yunanistan, FETÖ’cü askerlerle ilgili kararı sonrası tepkiler üzerine yaptığı açıklamada "Darbeyi kınadık. Bizde yargı bağımsızdır ve kararlarına saygı duyarız" demişti.

"SİYASİ KARARDIR"

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında ,"Türkiye’nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan’ın reddi,haksız ve siyasi bir karardır. Kararı yargının vermesi,gerçeği değiştirmez. Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez. Yunanistan’ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan’ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye’ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum" dedi.

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