Bozuk ATM'yi fareler bastı

Hindistan'da bulunan Assam'ın Tinsukia bölgesinde bir ATM'nin çalışmadığı yönünde yapılan bildirimin ardından, ATM'nin içerisinde bulunan toplamda 12.38 lakh, yaklaşık olarak 9 milyon TL parayı fareler tarafından yenildiği öğrenildi. ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.

HASARLI PARALAR KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotların yetkililerce düzeltilmeye çalışıldığı bildirildi.

3 HAFTADIR ARIZALIYDI

ATM'nin, teknik arızalardan dolayı 3 haftadan fazla zamandır kullanılmadığı bildirildi. Tinsukia'da kıdemli bir polis memuru, ATM'nin içerisinde ölü farelerin de bulunduğunu açıkladı.