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Bozuk ATM'yi fareler bastı

Hindistan'da çalışmayan bir ATM'nin tamir edilmek üzere açılması üzerine içerisinde bulunan yaklaşık 9 milyon TL'lik paranın fareler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 17:11..
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Hindistan'da bulunan Assam'ın Tinsukia bölgesinde bir ATM'nin çalışmadığı yönünde yapılan bildirimin ardından, ATM'nin içerisinde bulunan toplamda 12.38 lakh, yaklaşık olarak 9 milyon TL parayı fareler tarafından yenildiği öğrenildi. ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.

HASARLI PARALAR KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotların yetkililerce düzeltilmeye çalışıldığı bildirildi.

Bozuk ATM'yi fareler bastı

3 HAFTADIR ARIZALIYDI

ATM'nin, teknik arızalardan dolayı 3 haftadan fazla zamandır kullanılmadığı bildirildi. Tinsukia'da kıdemli bir polis memuru, ATM'nin içerisinde ölü farelerin de bulunduğunu açıkladı.

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