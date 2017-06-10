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Brad Pitt hava durumu sundu

Ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt, Trump'In Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini eleştiren bir skeçte oynadı.

10.06.2017 - 09:24
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Brad Pitt,  Jim Jefferies Show'a konuk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Antlaşması'ndan çekilmesi ile ilgili bir skeçte rol aldı.

Brad Pitt hava durumu sundu

"HER ŞEY ÇOK DAHA SICAK OLACAK"

Brad Pitt haritada güneş parlayan, kırmızı arka fonlu muhtelif bölgeleri göstererek, "Burada ve burada her şey çok daha sıcak olacak" dedi.

Brad Pitt hava durumu sundu VİDEO

Brad Pitt hava durumu sundu

"HİÇBİR GELECEK YOK"

Brad Pitt, Jim Jefferies'in "Bizim için nasıl bir gelecek öngörüyorsun" sorusu üzerine Brad Pitt "Hiçbir gelecek yok" cevabını verdi.

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