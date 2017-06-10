Brad Pitt, Jim Jefferies Show'a konuk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Antlaşması'ndan çekilmesi ile ilgili bir skeçte rol aldı.

"HER ŞEY ÇOK DAHA SICAK OLACAK"

Brad Pitt haritada güneş parlayan, kırmızı arka fonlu muhtelif bölgeleri göstererek, "Burada ve burada her şey çok daha sıcak olacak" dedi.

Brad Pitt hava durumu sundu VİDEO

"HİÇBİR GELECEK YOK"

Brad Pitt, Jim Jefferies'in "Bizim için nasıl bir gelecek öngörüyorsun" sorusu üzerine Brad Pitt "Hiçbir gelecek yok" cevabını verdi.