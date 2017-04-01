Brad Pitt zayıfladı

Angelina Jolie ile yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma sürecine giren Brad Pitt'in son görüntüsü şaşırttı.
ÜNLÜ AKTÖR ZAYIFLADI
Yaşadığı ayrılıktan sonra kendisini heykel sanatına veren ünlü aktör, 15 saat atölyede vakit geçiriyor. Atölyeden çıkışta görüntülenen Pitt'in oldukça zayıfladığı farkedildi.
BESLENMESİNE DİKKAT ETMEYE BAŞLADI
Ayrılık sürecinde kendini spora verdiği iddia edilen oyuncunun yakın çevresi, Pitt'in yeniden beslenmesine dikkat etmeye başladığını ve hemen hemen her gün spor yaptığını açıkladı.