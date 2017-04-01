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Brad Pitt zayıfladı

Angelina Jolie ile boşanmaya hazırlanan ünlü aktör aşk acısı çekiyor.

01.04.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Magazin

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Angelina Jolie ile yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma sürecine giren Brad Pitt'in son görüntüsü şaşırttı.

ÜNLÜ AKTÖR ZAYIFLADI

Yaşadığı ayrılıktan sonra kendisini heykel sanatına veren ünlü aktör, 15 saat atölyede vakit geçiriyor. Atölyeden çıkışta görüntülenen Pitt'in oldukça zayıfladığı farkedildi.

Brad Pitt zayıfladı

BESLENMESİNE DİKKAT ETMEYE BAŞLADI

Ayrılık sürecinde kendini spora verdiği iddia edilen oyuncunun yakın çevresi, Pitt'in yeniden beslenmesine dikkat etmeye başladığını ve hemen hemen her gün spor yaptığını açıkladı.

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