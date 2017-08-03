Brent petrol 52 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı dün 51,38 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,40 doları görmüştü.

Bu sabah52,20 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,22 değişimle 52,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,34 dolardan alıcı buldu.

ABD'DEN BİLANÇO AÇIKLAMASI

Dün, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,5 milyon varil azalışla 481,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Uzmanlar, ABD'de ticari ham petrol stoklarındaki azalışın, fiyatlarda yukarı yönlü hareketleri desteklediğini bildirdi. ABD'nin haftalık benzin stok verilerindeki üst üste gelen azalışın da petrol fiyatlarını artırdığı belirtildi. ABD'de ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta değişmeyerek 678,9 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

FİYATLANDIRMALARI OPEC BELİRLEYECEK

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısını değerlendirmek üzere 7-8 Ağustos tarihlerinde toplanması bekleniyor. Bu tarihe kadar OPEC yetkililerinden gelecek açıklamalar fiyatlandırmalar üzerinde etkili olabilir.



Küresel piyasalarda bugün, Almanya ve Avro Bölgesi temmuz ayı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi haziran ayı perakende satışlar, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD haftalık işsizlik başvuruları, ABD temmuz ayı hizmet sektörü PMI, ABD temmuz ayı ISM İmalat Dışı Endeks, ABD haziran ayı fabrika ve dayanıklı mal sipariş verileri izlenecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,18 ile 52,23 dolar aralığının direnç, 52,08 ile 52,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.