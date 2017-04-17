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Brent petrol 55 dolara geriledi

Brent petrolün varil fiyatı küresel gerginliklerin etkisinin devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününde 55 dolardan işlem gördü.

17.04.2017 - 10:25
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Bu sabah güne 55,61 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.47 itibarıyla yüzde 0,30 değer kaybederek 55,44 dolardan işlem gördü.

HAM PETROLÜN VARİL FİYATI 52,76

Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 52,76 dolardan alıcı buldu. Bu hafta petrol fiyatları üzerinde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak stok verilerinin etkili olması bekleniyor.

PASKALYA TATİLİ NEDENİYLE İŞLEM GERÇEKLEŞMEYECEK

Geçen hafta API, ABD'deki petrol stoklarının 1,3 milyon varil, EIA ise 2,2 milyon varil azaldığını açıklamıştı. Bugün jeopolitik risk ve gerginliklerin etkisinin sürdüğü küresel piyasalarda, ABD'de nisan ayı New York Fed sanayi endeksi izlenirken, Paskalya tatili nedeniyle Avrupa piyasalarında işlem gerçekleştirilmeyecek.

Bu hafta, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin piyasalar üzerindeki etkisi ve hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ilk turu takip edilecek. Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 55,37-55,34 dolar aralığının destek, 55,49-55,52 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

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