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Brexit Alman vatandaşlığına ilgiyi artırdı

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararı sonrasında Alman vatandaşlığı almak isteyen Britanyalıların sayısı çarpıcı bir biçimde arttı.

29.01.2017 - 16:13
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britanyalılar

Haftalık Focus dergisinin haberine göre, Brexit sonucunun çıktığı referandum sonrasında Alman vatandaşlığı almak isteyen Britanyalıların sayısı arttı. Dergi haberini Almanya'daki en büyük göç dairesi olan Darmstadt İl İdare Yönetimi'nden (Regierungspräsidium) aldığı verilere dayandırdı. 2016 Aralık ayı sonu itibarıyla kuruma Alman pasaportu almak için 632 Britanya vatandaşı başvurdu. Başvuruların 532'si referandumun düzenlendiği haziran ayından sonra yapıldı. Kayıtlara göre 2015 yılında Alman pasaportu almak için kuruma başvuranların sayısı sadece 100.

Almanya'nın Münih kentinde 120 başvuru yapılırken, bu sayının bir önceki yılın beş katı olduğu belirlendi. Hamburg'da başvurular 52'den 280'e, Düsseldorf'ta 5'ten 76'ya yükseldi. Berlin'de de göç makamlarına yapılan başvurularda artış söz konusu. Sadece Charlottenburg-Wilmersdorf Kaymakamlığı'na 77 Britanya vatandaşı başvuru yaptı. Bu sayının 2015 yılında sadece 10 olduğu belirtiliyor.

Alman vatandaşlığına başvuruda bulunmak için Almanya'da en az 8 yıl ikamet etmiş olmak, belli bir düzeyde Almanca bilgisine sahip olmak ve vatandaşlık sınavını geçmek gibi çeşitli şartları yerine getirmek gerekiyor.

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