Brezilya'da polis grevleri yayılıyor

Rio de Janeiro eyaleti Güvenlik Müdürü Roberto Sa, yaptığı açıklamada, 27 birimden sadece 4'ünde polislerin giriş ve çıkışlarına izin verilmediğini bildirdi.

POLİSLERİN YÜZDE 95'İ SOKAKLARDA

Gösterilerin sürmesinin beklendiğini aktaran Sa, eyaletteki askeri polislerin yüzde 95'inin sokaklarda çalıştığını ve devriye görevlerini yürüttüğünü ifade etti.

Askeri Polis Yüzbaşısı Ana Paula Moutinho, sosyal medya hesabından polis grevini kışkırtmak suçlamasıyla idari olarak tutuklandı. Askeri polis yetkilileri, Moutinho'nun mesajlarını "topluma karşı agresif" olarak değerlendirdi.

"TEPELERE KAÇIN"

Sosyal medya hesabından askeri polislerin cuma günü her zamanki gibi davranmayacağını ve toplumun korunmasız olacağını yazan Moutinho, "Sadece bizimkilerle ilgileneceğiz. Tepelere kaçın." paylaşımında bulundu.

Rio de Janeiro'nun Niteroi Belediye Meclisi, askeri polis memurlarına tek seferde 3 bin 500 Brezilya reali yardım yapılacağını, Macae Belediyesi yönetimi ise askerlerin gecikmiş 13'üncü maaşlarının ödenmesine katkıda bulunacaklarını duyurdu.

3 bin 500 Brezilya reali yardım yapılacağını, Macae Belediyesi yönetimi ise askerlerin gecikmiş 13'üncü maaşlarının ödenmesine katkıda bulunacaklarını duyurdu.