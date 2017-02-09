Temsilciler Meclisi binasının önünde Brezilya Polis Memurları Birliği (UPB) tarafından organize edilen gösteride, 3 bin polis memuru 1988 Anayasası'ndan bu yana sosyal güvenlik sistemindeki en büyük değişiklik olacak yasa tasarısını protesto etti.

Gösteriye katılan polis memurları, Meclis Genel Kurulu'na açılan yeşil odaya ulaşmak istedi. Yeşil odaya giden tüneldeki bariyerleri kıran polis memurlarına, meclis güvenliği tünelde biber gazı ile müdahalede bulundu.

Brezilya'da polisler meclisi bastı

"MECLİS GÜVENLİĞİNE SİLAH ÇEKİLDİ"

Genel kurula girmesine izin verilmeyen polis memurlarından birinin meclis güvenliğine silah çektiğini aktaran Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia, "Orada bu meclisin resmi görevlisine karşı bir silah vardı." dedi.

Meclis güvenliğinin biber gazı kullanması üzerine bazı protestocu polis memurları kapılara şişeler attı. Meclis girişlerini bariyerler ile kapatan meclis güvenliği, yeşil odayı ve genel kurul salonunu boşalttı.

Yeni tasarı emeklilik yaşı ve emeklilik yardımı hesaplamalarında değişiklik yapılmasını ve kamu güvenlik uzmanlarının iş riskini tanıyan maddenin anayasadan çıkarılmasını öngörüyor. Yeni tasarı şu anda ayrıcalıklı emeklilikleri bulunan kamu polisleri, öğretmenler ve tarım işçilerini de kapsıyor. Sadece farklı bir kanuni düzenlemeye tabi olan silahlı kuvvetler mensupları, askeri polisler ve askeri itfaiyeciler yeni tasarının dışında tutuluyor.