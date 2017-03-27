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Brezilya'da protesto

Sosyal medya üzerinden organize olan yüzlerce kişi, Brezilya'daki yolsuzluğu protesto etti.

27.03.2017 - 09:30
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Sao Paulo’nun Paulista Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, yolsuzluk operasyonlarına destek vermenin yanı sıra kongrede tartışılan kapalı liste seçim sistemini ve bazı kamu otoritelerine yönelik ayrıcalıklı yargılamaları protesto etti.

Brezilya'da protesto

POLİTİKACILAR ALEYHİNDE SLOGANLAR ATTILAR

Rio de Janeiro’daki Copacabana Plajı'nda toplanan yüzlerce Brezilyalı da politikacılar aleyhinde sloganlar attı.

Brezilya genelinde Mart 2016'da 13 milyon kişiyi sokaklara döken yolsuzluk protestoları sonrasında eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff görevinden 6 ay süreyle azledilmiş, ağustos ayında da senato tarafından görevinden alınmıştı.

Brezilya'da protesto

HALK TEKRAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Rousseff'in yerine gelen Michel Temer yönetimindeki çok sayıda bakan ve yöneticinin de adlarının yolsuzluk operasyonlarına karışmasıyla halk tekrar sokaklara döküldü.

Brezilya'da protesto

İŞ ADAMI MAHKUM EDİLDİ

Ülkede devam eden yolsuzluk operasyonlarında, devlet petrol şirketi Petrobras ve ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden politikacılara 2 milyar dolardan fazla rüşvet verildiği ortaya çıkınca onlarca politikacı ve iş adamı mahkum edildi.

Brezilya'da protesto

TEMER HÜKÜMETİNİ TEHDİT EDİYOR

Eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff hükümetinin devrilmesine neden olan yolsuzluk operasyonları şimdi de mevcut Devlet Başkanı Michel Temer hükümetini tehdit ediyor.

Brezilya'da protesto

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