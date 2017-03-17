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Brezilya'da salgın alarmı

Brezilya'da hızla yayılan sarıhumma salgını nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti.

17.03.2017 - 10:46
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  2. Dünya

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kesinleşmiş sarıhumma vakası sayısı 424’e yükseldi.

137 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Minas Gerais 325 vakayla hastalıktan en fazla etkilenen eyalet oldu. Ülkedeki 80 kentte 137 kişi sarıhumma sebebiyle yaşamını yitirdi.

Brezilya'da salgın alarmı

AŞI KUYRUKLARI OLUŞTU

Rio de Janeiro eyaletinde sarıhumma kaynaklı ilk ölümün Casimiro de Abreu kentinde olması üzerine helikopterle aşı gönderildi. İtfaiye ekiplerince şehir merkezinde bir hastanede kurulan aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu. Kentteki sağlık ekiplerini güçlendirmek için diğer bölgelerden sağlık uzmanları Casimiro de Abreu’ya sevk edildi.

Brezilya'da salgın alarmı

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