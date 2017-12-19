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Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sendikaların çağrısıyla yaklaşık 25 bin kişi hükümetin emeklilik reformunu protesto etti.

AA | 19.12.2017 - 16:26..
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Belçika'nın çeşitli şehirlerinden gelen protestocular, hükümet karşıtı çeşitli sloganlar attı.

Emeklilik şartlarını ıslıklar ve yaktıkları meşalelerle protesto eden grup, sendikalarını temsil eden renk giysiler ve flamalarla dikkatleri çekti.

Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

Ülkenin büyük işçi sendikaları yapılan protestoyla ilgili ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, Belçika hükümetinin kemer sıkma tedbirleri doğrultusunda emeklilik sisteminde uygulamaya koyduğu kesintiler ve değişiklikler eleştirildi.

Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

EMEKLİ MAAŞI BİN 500 AVRO OLSUN

Hastalık izin günleri ve işsiz kalınan dönemlerin emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının hesaplanma sistemine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride, Belçika'da emekli maaşlarının asgari bin 500 avro seviyesinde olması istendi.

Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 2030 yılına kadar 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesi talep edilen bildiride, ülkede ağır iş kollarının yeniden belirlenmesi ve bu alanlarda çalışanların daha erken emekli olabilmeleri gerektiği belirtildi.

Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

Protesto nedeniyle Brüksel'deki toplu taşımada aksamalar yaşandı. Belçika Başbakanı Charles Michel de protestoyla ilgili, "İşçi sendikaları ve muhalefet yalan söyleyerek toplum genelinde korkuya neden oluyorlar." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

Brüksel'de 'emeklilik' protestosu

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