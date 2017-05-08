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Brüksel'de hükümet karşıtı protesto

Belçika Federal Hükümeti’nin uyguladığı kemer sıkma politikası, Brüksel’de toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi.

08.05.2017 - 06:09
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Brüksel'de hükümet karşıtı protesto

Belçika Federal Hükümeti’nin uyguladığı kemer sıkma politikası, Brüksel’de toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi.

BAŞKENTTE 5 BİN KİŞİ TOPLANDI

Belçika’daki sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine Anvers, Liege, Gent, Charleroi, Leuven, Aalst şehirlerinden gelen yaklaşık 5 bin kişi başkentteki Kuzey Tren İstasyonu’nda toplandı.

Göstericiler, hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikalarını protesto ederek alternatif ekonomi, demokrasi, küresel ısınmayı önleyici politikalar ve kamu hizmetlerinin artırılması talebinde bulundu.

Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin de katıldığı gösteride protestocular, hükümet aleyhine sloganlar atarak Brüksel merkez tren istasyonuna (Gaere Centrale) kadar yürüdü. Olaysız geçen gösteri, akşam saatlerinde sona erdi.

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