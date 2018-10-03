Brunson'ın avukatı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson için yeni itiraz süreci başladı.

Avukatı İsmail Cem Haylavurt, Brunson için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına, 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, 'Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı' ifade edildi.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde 'eski Ege Bölgesi imamı' ile firari Bekir Baz, yardımcısı Murat Safa ve hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.