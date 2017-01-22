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BTK Siber Ordu Yarışması sona erdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Siber Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışması sona erdi.

22.01.2017 - 01:23
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BTK Siber Ordu Yarışması sona erdi

siber ordu

BTK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllü ya da Ulusal Siber Olaylara Müdahele Merkezi (USOM) personeli olarak, Türkiye'nin siber güvenliği adına çalışacak kişileri belirlemek için "Siber Yıldız" isimli bir yarışma düzenleneceği duyuruldu ve yarışmaya 26 bin kişi başvuruda bulundu.

Başvuruların ardından, 24 saat süren yarışma bugün sona erdi. Yarışmacılar 13 farklı bayrağı bulmak için yeteneklerini sergiledi. Yarışma boyunca "www.siberyıldız.com"a 70 bine yakın cevap gönderildi.

Yarışmaya dair gelişmeleri ve etap sonuçlarını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından anlık olarak duyuran BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, paylaşımlarında yarışmanın tüm katılımcılarına teşekkür ederek, "Türki̇ye'nin Si̇ber Yıldızları hepiniz müthişsiniz. Yarışmacılarımız hep birlikte 'Evet! Ben de ülkem için çalışmaya varım' dedi. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışma sonucunda mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın belirlenecek personelin bir kısmı, BTK bünyesindeki USOM, bir kısmı da kamudaki siber güvenlik alanlarına da yönlendirilerek istihdam edilecek. Siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin de belirleneceği yarışma sonrasında oluşturulacak platformlarda, uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programları düzenlenecek.

Yarışmaya dair geçici kesin sonuçlar, "Kopya ve cevap paylaşımları nedeniyle diskalifiyeler belirlenmektedir. Detaylı incelemeler sürdürülmekte olup, ödül kazanan 15 kişilik nihai liste en erken bir hafta sonra açıklanacaktır. Tüm katılımcılara teşekkürler." notu ile ilan edildi. Kesin sonuçlar yapılacak değerlendirmeden sonra gelecek günlerde "www.btk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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