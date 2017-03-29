Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

ORC Araştırma şirketinin 36 ilde 2740 kişi ile yaptığı anket, referandum sürecinde partilerin son durumunu ortaya koydu.

AK PARTİ YÜZDE 50'NİN ÜSTÜNDE

Seçmenlerin yüzde 52,4'ü bugün seçim olsa AK Parti'ye oy veririm diyor. Yüzde 24'ü CHP'ye, yüzde 15,2'si MHP'ye, yüzde 6,3 de HDP'ye oy vereceğini ifade ediyor.

AB ÜYELİĞİ ÖNEMSENMİYOR

ORC, güncel politikanın dışında AB ile ilişkilerimizi de sorguladı. Buna göre insanlar AB'den oldukça soğudu. Çünkü ankete katılanların yüzde 83,9'u AB'ye üye olmayı önemsemediğini ifade etti.

REFERANDUM

ORC dün de referandum anketini yayınlamıştı. 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makasın 11 puan açıldığı görülmüştü.