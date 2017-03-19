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Bülent Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

Arınç, Hüseyin Gülerce ve Melih Gökçek'in "Bülent Arınç Gezi'de Başbakan olacaktı" iddiasını yalanlarken yeni bir tartışma konusu açtı.

19.03.2017 - 13:39
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Bülent Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

Bülent Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi olaylarından sonra FETÖ'nün Bülent ArınçBaşbakan yapma planı olduğunu söyledi. Arınç da bunun "ahlak dışı bir yalan ve iftira" olduğunu ifade ederek, okları iddianın kaynağı olan Hüseyin Gülerce'ye çevirdi, Gülerce de kaynağının Harun Tokmak olduğunu açıkladı.

ARINÇ FETÖ'YE 'HİZMET' DENİLEN AÇIKLAMAYLA KENDİNİ SAVUNDU

Gülerce'nin söz konusu iddiayı "Harun Tokak'tan duyduk" demesi üzerine Arınç Tokmak'ın açıklamasını yayınladı. Fakat açıklamada skandal ifadelere kullanıldı.

FETÖ'cü Tokak, terör örgütü için "Hizmet Hareketi" dedi. Arınç da söz konusu ifadeleri onaylayarak kendini aklamaya çalıştı.

Bülent Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

Bülent Arınç FETÖ'cü Tokak'ı şahit gösterdi

Gökçek: Bülent Arınç’ı başbakan yapacaklardı

Bülent Arınç Melih Gökçek'e cevap verdi

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