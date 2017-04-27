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Bülent Ersoy elleriyle kontrol etti

Bülent Ersoy, mide küçültme ameliyatı geçiren modacı Gülşah Saraçoğlu'nu elleriyle kontrol edip, formuna tam not verdi.

27.04.2017 - 09:08
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Modacı Gülşah Saraçoğlu, mide küçültme ameliyatı sonrası formuna kavuştu. Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü modacı son paylaşımıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

DİVA ELLERİYLE KONTROL ETTİ

Saraçoğlu'nun atölyesine giden Türk Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ünlü modacının operasyon sonrasında vücudundaki değişimi elleriyle kontrol etti. Diva'nın kontrolü sırasında çekilen fotoğrafı Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştı.

"TAMAMDIR OLMUŞ"

Saraçoğlu, paylaşımına, "Kontrole geldi Diva... Ameliyattan sonra ilk kez görüştük. 'Tamamdır olmuş' dedi." notunu ekledi.

Bülent Ersoy elleriyle kontrol etti

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