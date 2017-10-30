Bülent Ersoy: Servetimi boğazımda taşıyorum

Bülent Ersoy, önceki gece Günay Restaurant’ta sahne aldı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede, Yıldırım Mayruk imzalı kostümüyle sahneye çıkan Ersoy, “Zınga zıng tabiri ancak bu gece için söylenebilir. Kapıların dışına kadar masalar var. Çok mütehassıs oldum” dedi.

"BENİM İÇİN BAŞARI ÖNEMLİ"

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Diva, “Parayla pulla, aşkla meşkle alakam yok. Benim için başarı önemli. Allah’ım bana 46 sene hep başarıyı yaşattı” diyerek duygusal bir konuşma yaptı. ‘Dünya Güzellerim’ adlı programın Vietnam’daki çekimlerinde verdiği mayolu pozlarla da çok konuşulan sanatçı, “Benim için fiziğimin beğenilmesi önem arz etmiyor. Seneler içinde şekil değişebilir” dedi.

"BÜTÜN SERVETİM BOĞAZIMDA"

Kendisi için en önemli şeyin sesi olduğunu anlatan Ersoy, ”Hani demiştim ya sağ elimin parmağında uçak taşıyorum diye, aslında ben bütün servetimi boğazımda taşıyorum” diye konuştu.