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Bülent Kayabaş vefat etti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından 72 yaşındaki Bülent Kayabaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.04.2017 - 09:41
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Bülent Kayabaş vefat etti

Yeşilçam'ın bir usta oyuncusu daha aramızdan ayrıldı.

KAYABAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bülent Kayabaş, bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

1945 Eskişehir doğumlu olan Bülent Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel oyuncu olarak yer aldı. 1970 yapımı 'Kara Leke' ile beyazperdeye adım atan Bülent Kayabaş, birbirinden usta isimlerin yer aldığı onlarca filmde rol aldı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. Usta oyuncu 2007 yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi. Dizilerin de aranan ismi olan Bülent Kayabaş, son olarak 2016 yapımı 'Bir Baba Hindu' ile izleyici karşısına çıktı.

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