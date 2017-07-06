Bülent Şakrak'tan aile pozu

Ceyda Düvenci, dün ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi. Minik Okan Ali'nin ikinci fotoğrafı ise baba Bülent Şakrak'tan geldi

Şakrak, Melisa ve Okan Ali'nin yer aldığı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Altına da şu notu düştü:

"MUTLULUĞUMUZU ANNEMİZ CEYDA DÜVENCİ'YE BORÇLUYUZ"

"Biz mutluluğumuzu dünyanın en cesur kadını olan Annemiz Ceyda Düvenci'ye borçluyuz... Çünkü o bu denli kararlı ve cesur olmasa bu tabloyu oluşturamazdık... Ben ve çocuklar ona minnettarız... Ne demiş Neşet dede: İnsandan doğanlar insan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar! İkisi de bu dünyaya gelirler, ana haktır! Sen bu sırra erdin mi? Bizden dualarını esirgemeyen bütün aleme de kalbimizin yettiği kadar şükranlarımızı sunuyoruz. Var olun!"