Bülent Tezcan CHP seçmenini anlattı

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

Muhalefet için hezimet niteliği taşıyan seçimler, CHP'de liderlik krizinin patlak vermesine neden oldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında adeta koltuk savaşı başladı.

Süreç sert tartışmalarla devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Hürriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuştu.

"İÇTEN YANMALI MOTOR GİBİ..."

Tezcan, "CHP seçmeninin karakteristik özelliğini tanımlayabilir misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Fedakâr bir seçmen. Haklı olarak fedakârlığının karşısında sesi çok çıkan bir seçmen. İçten yanmalı motor gibi tarif ediyorum kendimizi bazen. Enerjiyi buradan da üretiyor olabiliriz. Bu iç iktidar mücadelesi partimizin dağılmaması için bir avantaj ama dış iktidarı elde etmesi konusunda bir dezavantaj."