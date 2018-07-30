taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8668
EURO
5,6762
ALTIN
190,93
PETR
74,9300

Bülent Tezcan CHP seçmenini anlattı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP seçmeninin karakteristik özelliğini içten yanmalı motora benzettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 09:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Bülent Tezcan CHP seçmenini anlattı

Bülent Tezcan CHP seçmenini anlattı

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

Muhalefet için hezimet niteliği taşıyan seçimler, CHP'de liderlik krizinin patlak vermesine neden oldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında adeta koltuk savaşı başladı.

Süreç sert tartışmalarla devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Hürriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuştu.

"İÇTEN YANMALI MOTOR GİBİ..."

Tezcan, "CHP seçmeninin karakteristik özelliğini tanımlayabilir misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Fedakâr bir seçmen. Haklı olarak fedakârlığının karşısında sesi çok çıkan bir seçmen. İçten yanmalı motor gibi tarif ediyorum kendimizi bazen. Enerjiyi buradan da üretiyor olabiliriz. Bu iç iktidar mücadelesi partimizin dağılmaması için bir avantaj ama dış iktidarı elde etmesi konusunda bir dezavantaj."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

68
Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

130
Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

69
Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

20
Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

13
HDP, PKK operasyonlarının karşısında

HDP, PKK operasyonlarının karşısında

32
Neslihan Atagül çöp topladı

Neslihan Atagül çöp topladı

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM