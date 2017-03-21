Bulgaristan’da Pazar günü yapılacak genel seçimlere Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi (DOST) de katılacak.

SINIR KAPISINDA BULGARLAR EYLEM YAPTI

Seçimler öncesi bugün Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı ile Hamzabeyli Sınır Kapısı ve karşısındaki Lesovo Sınır Kapısı, Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısı karşısındaki Malotırnovo Sınır Kapısı girişlerinde Bulgarlar eylem yaptı.

TÜRKLER GELMESİN DİYE LASTİKLERLE BARİYER YAPIP, ZİNCİR ÇEKTİLER

Bulgaristan’da bazı siyasi partilerden oluşan gruplar, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın girişinde toplandı. Ellerinde Bulgaristan bayrakları taşıyan protestocular, karayoluna zincir çekip, araç lastikleriyle barikat oluşturdu. Protestocular, pazar günü yapılacak seçimlerde Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini söyledi.

Bulgar faşizmi: Türklerin yolunu kestiler VİDEO

BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEDİ

Bulgar polisi, bölgede sıkı güvenlik önlemleri alırken, protesto nedeniyle, Bulgaristan’dan Türkiye’ye araç geçişlerine uzun süre izin verilmedi. Bu arada Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, kendilerinde bir sorun olmadığını belirterek, Bulgaristan tarafına araç geçişlerini normal olarak devam ettiğini söyledi.

BULGARİSTAN İLE İLİŞKİLER GERGİN

Ankara-Sofya ilişkileri, Bulgaristan'da 26 Mart'ta düzenlenecek genel seçim nedeniyle son birkaç haftadır gergin. İki ülke arasındaki ilişkiler, Sofya'nın Ankara'yı Bulgaristan'daki seçimlere müdahale etmekle suçlaması üzerine bozulmuştu. Bu bağlamda Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi istişareler için Sofya'ya geri çağırmıştı.