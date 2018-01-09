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Bulgaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye olmadan başarı mümkün değil

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye olmadan AB'nin, dış sınırlarını koruma ve terörle mücadelede başarılı olamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 09:54..
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Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT'ye yaptığı bir açıklama sırasında, Başbakan Boyko Borisov ile gerçekleştirdikleri Türkiye ziyaretinin ardından ikili ilişkilerdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE OLMADAN BAŞARILI OLMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Zaharieva, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yakın ortağı olmadan ne AB'nin dış sınırlarını korumanın ne de terörizmle mücadelede başarılı olmanın mümkün olduğunu söyledi.

"AVRUPA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE OLUMLU SİNYALLER ALIYORUZ"

Zaharieva, "Avrupa-Türkiye ilişkilerinde olumlu sinyaller alıyoruz. Türkiye ziyareti sırasında cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı ile görüşmelerimizde dostlar arasındaki sorunları gözardı etmeden, olumlu şeylere odaklanmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık." şeklinde konuştu.

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