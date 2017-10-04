Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna'da katıldığı toplantıda Türkiye'ye övgüler dizdi.

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Avrupa'ya yönelik göç konusunda Türkiye'nin büyük işler yaptığını ifade eden Borisov, "Türkiye hükümetinin iradesi sayesinde, kaçak göç sıfıra inmiş bulunuyor. Avrupa, bu sorunla en iyi başedenin bizim olduğumuzu söylüyor. Kısacası görevimizi yaptık." diye konuştu.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Bulgaristan Başbakanı, daha önce yaptığı açıklamada "AB ülkelerindeki meslektaşlarımın da Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmelerini bekliyorum. Çünkü AB ekonomisi ile Türkiye ekonomisi birbirine çok sıkı şekilde bağlı. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sorun yaşanmaması gerekiyor." demişti.